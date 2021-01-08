世界银行，将2021全球经济增长率下调至4%

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【时事社华盛顿电】1月5日，世界银行宣布，预计2021年全球经济增长率将恢复至4.0%。相较于因新冠疫情而陷入战后最糟糕局面的2020年，在日美欧等发达国家和中国的拉动下，全球经济将实现复苏。不过，由于疫情再次蔓延，世行此次将预测值由上一次，即2020年6月发布的预测值下调了0.2个百分点。针对日本，维持了增长2.5%的预期判断。

鉴于各国已经采取经济对策和货币宽松政策，世行预测2020年的增长率为-4.3%，较上一次预测值（-5.2%）有所上调。然而，自去年秋季以来，疫情再次蔓延，经济复苏步伐开始趋缓。2021年的全球增长率虽有望达到雷曼危机之后的2010年以来的最大增幅，但全球经济总量预计将较疫情前下滑5.3%，世行对就业形势面临的沉重打击深感忧虑。

世行预测2021年的日本经济将从2020年的-5.3%回到正增长。不过世行分析认为，随着疫情再次蔓延，“原本已经开始回暖的景气骤然失去了复苏势头”。

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