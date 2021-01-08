去年有122名新冠感染者在医院外死亡，12月激增明显

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根据1月6日日本警察厅发布的报告，去年3月至12月期间，共有122人感染新冠病毒后在自家等非医疗机构场所因症状恶化死亡。12月激增明显，多达56人。

全国各地警方通过验尸和解剖对他们的死因进行了调查。

警察厅公布的数据显示，按都道府县划分，122人中东京的占比最多，达36人，其次是大阪25人、兵库11人。按年龄段划分，70多岁的人最多，达39人，60多岁的23人，80多岁的22人，50多岁的20人，90多岁的9人，40多岁的6人，30多岁的2人，年龄不详的1人，没有20多岁及以下年龄段的死者。

按性别划分，男性89人，女性33人。按月度划分，除4月死亡21人外，截至11月的各月均在10人以下，但12月激增至56人。

56人中的50人死于自家、养老院、隔离疗养酒店等场所。6人死于外出途中或商店洗手间等场所。

18人在生前接受PCR检查后确诊感染了新冠病毒。38人在死后的检查中发现感染病毒。



警察厅等部门所在的中央联合办公大楼2号馆，东京霞关

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