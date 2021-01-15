东京新冠患者6000余人处于无医疗机构接收状态

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日本政府厚生劳动省的新冠疫情对策建言专家小组13日上午召开会议，分析称在新冠患者激增的当下，各地无法接受病人住院治疗的事例增加，新冠感染的诊疗和一般医疗难以兼顾的状况愈加严重。截至9日的一周内，东京的新冠检测阳性患者，无法找到接收医院或其他疗养设施的人数总计超过6000人，与前一周的约3000人相比，呈现倍增状态。

针对日本全国的新冠感染者人数，专家小组认为，特别是伴随着东京感染者的飙升，从去年年底开始疫情在越来越多的地区蔓延，持续刷新感染人数最多记录。新年以后，爱知县等中部地区、大阪等关西地区以及九州等地，感染者都出现了激增。

东京等大都市圈去年年底感染扩大，专家分析，公司的聚会、年轻人的聚餐是其主要原因，并对感染在老年人中的进一步扩大表示担忧。新年后全国各地感染者剧增的要因之一，被认为是回乡探亲期间与亲戚聚餐等所导致的。

一个传染病患者会传染给多少人的平均数，被称为“有效传染数”。截至去年12月27日，日本的这个“有效传染数”推算值已经超过了感染扩大指数1，达到1.14。各地的推算值（周平均值）中，已发布紧急状态宣言的东京、埼玉、千叶和神奈川四地分别为1.09、1.06、1.23和1.09。而于1月13日被列入紧急状态宣言对象地区的大阪更是高达1.84。



厚生劳动省及环境省所在的办公大楼“中央合同厅舍第５号馆”，东京・霞关

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