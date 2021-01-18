首都圈铁路大规模提前收车，最多提前约30分钟

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JR东日本、东京地铁、私铁等25家首都圈的铁路公司于1月13日联合宣布，将从20日起提前收车。末班车最多提前约30分钟，不提供替代运输车辆，直至政府解除紧急状态宣言。据JR东日本称，除了以往定期调整运行时刻表外，大规模提前末班车时间，还是第一次。

考虑到紧急状态宣言的发布以及东京等地方政府的请求，各家电车公司都在研究提前收车的问题。JR东日本将取消大约40个班次，将11条线路的末班车分别提前8到32分钟。山手线外环的大崎至池袋区间，最多提前19分钟。京滨东北根岸线开往大船方向的蒲田至樱木町区间，最多提前32分钟，比如，现在凌晨1点从鹤见发车的末班车将提前至0点28分发车。

东京地铁的末班车将提前4到20分钟。千代田线北绫濑开往绫濑方向的末班车发车时间将从0点15分提前至前日晚上11点55分。银座线开往浅草方向的渋谷至上野区间最多提前10分钟。京滨急行电铁仅在工作日提前10到30分钟。

JR东日本已于13日在新宿站张贴出告示。该公司常务执行董事市川东太郎在接受采访时呼吁称“希望大家理解（防控疫情的）宗旨，予以支持配合”。除本次措施外，各家公司还计划在更改春季运行时刻表时另行对末班车提前收车时间做出调整。



发布紧急状态宣言后，JR东日本车站员工张贴海报，告知乘客提前收车的决定，13日下午，东京都新宿区JR新宿站



告知乘客首都圈铁路末班车时间提前的海报，13日下午，东京都新宿区JR新宿站

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