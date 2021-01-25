日本在野党中出现“取消或推迟举办东京奥运会”言论

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新冠疫情毫无缓和迹象，各个在野党党首纷纷发出要求停止或推迟举办东京奥运及残奥会的呼声。继续日本维新会党首、大阪市长松井一郎抛出推迟举办的言论后，在21日的众议院党首质询环节中，共产党委员长志位和夫主张现在应该集中精力防控疫情，要求取消举办奥运会。菅义伟首相则坚持表示要如期举办，称“将会切实做好准备工作”。

志位委员长在众议院全体大会上质疑 “首相到底有何根据断言夏天可以举办奥运会”。他援引了世界卫生组织首席科学家认为年内很难通过接种疫苗实现“群体免疫”的观点，主张应该取消举办奥运会，集中日本和全球力量防控疫情。

国民民主党党首玉木雄一郎也在21日表示，首相并未明确给出日本民众接种疫苗的规划， “不得不说要想举办奥运会已经变得非常困难”。他向记者们透露称，看到昨天首相答辩时的态度，已经感觉不出他没有什么干劲了，怕是已经放弃了。

立宪民主党党首枝野幸男在20日的众议院党首质询环节中，首先表示举办奥运自然是好事，但“既然疫情尚未得到控制，仅凭主观愿望莽撞，是一种不负责任的做法”，主张应该针对“突发事态”做好准备。

和首相关系良好的松井党首也于20日当天在大阪市政府向记者们表示，“不可能”在夏季之前完成疫苗接种工作，建议奥运会推迟至2024年举办，“把美好期待留到将来”。

目前距离7日发布紧急状态宣言已经过去两周时间。疫情未见缓解，奥运会问题似乎还会继续成为今后国会论战的焦点。尽管人们将3月25日是否开始传递奥运火炬视为判断是否会举办奥运会的标准，但政府相关人士已经给大家打了预防针，称“（就算）不传递火炬，也可以举办奥运会。即使减少比赛项目，也要举办奥运会”。

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