东京奥运会，新冠预防对策指针

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【时事社伦敦电】2月3日，东京奥运会组委会、国际奥委会（IOC）、国际残奥委会（IPC）公布了今夏东京奥运及残奥会的规则手册（第一版），以期做好新冠防控工作。内容沿用了日本政府等相关方面在去年12月汇总的大会疫情防控对策中期报告，列入了入境前测量体温和病毒检测、入境后行动规定和定期检测、相关小程序的使用、感染病毒后的自主隔离等基本项目。

本次公布的规则手册适用于各个国际比赛团体（IF），有关人员为运动员助威只能拍手，禁止唱歌；同时禁止前往其他赛场观赛和出入景点、餐饮店和健身房等设施。虽然与IOC的方针一致，接种疫苗不作为义务，但仍建议包括运动员在内的所有人员在入境前接种疫苗。

而且，手册还明确写入了如果不遵守规则，或多次出现重大违规，可能会被取消资格，失去参加大会活动权利的内容。IOC奥运会部执行主任克里斯托弗･杜比表示：“关于如何举办奥运会，社会上出现了一些质疑，但我们有信心可以举办。避免给日本带去任何风险是我们的一项责任。”

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