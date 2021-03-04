农林水产省选定“出口产地”，重点支持发展牛肉等产品

Newsfrom Japan

2月16日，农林水产省宣布，为扩大农林水产品和食品的出口，针对以和牛为主的牛肉等23个品类，已经选定了45个都道府县的共计353个地区作为“出口产地”。这些地区将按照出口对象国家和地区的需求专注于生产相关产品。中央政府将在资金等方面集中支持这些产地，以促进建立稳定的供给体系。

除了牛肉外，主要品类还包括大米、苹果和扇贝等。在国内外深受喜爱的牛肉出口产地包括“以北海道畜产公社为中心的道内全境”共计17个地区。大米出口产地共计34个地区，主要位于宫城县登米市等东北地区。截至当日，岛根和山口两县没有任何地区入选。有关方面正在协调将日本酒等也列为出口品类，预计今年之内还将追加公布多个出口产地。

此外，东京都和大阪府，是制造婴儿配方奶粉的大型食品制造商总部所在地，此次也被选定为出口产地。

农林水产省今后将要求这些产地的企业制定事业发展计划，明确出口金额和产量等数据目标。计划通过认定后，政府将在预算和技术方面给予大力支持。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]