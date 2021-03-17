大型酒企采用克数标注酒精含量，促进人们“适量饮酒”

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各家大型酒企即将推出一项新的举措，他们会在各自网站上以酒精度和克数含量两种数值标注啤酒和烧酒苏打水中所含的酒精。专家指出，如果男性每日摄入40克酒精，罹患生活习惯病的风险就会升高，近年来酒精度接近10%的烧酒苏打水深受喜爱，存在不自觉大量摄入的危险性。将来，商品外观上也会标注酒精的克数，通过这种清晰易懂的方式提示摄入标准，以达到促进人们“适量饮酒”的目的。

厚生劳动省公布数据显示，如果女性每日摄入20克酒精，罹患生活习惯病的风险将会升高。酒精度为5%的350毫升罐装啤酒每罐含有14克酒精，女性每天饮用两罐，男性每天饮用三罐就会超过标准。

朝日集团控股株式会社将从3月末开始逐步在公司主页上公布主打产品“Super Dry”等啤酒类和罐装烧酒苏打水的酒精克数，并将于6月末以前公布在日本国内经销的所有主要产品的酒精标准。三得利控股株式会社也将在年末以前公布主要酒类的酒精克数。

同时，麒麟控股株式会社计划在2024年以前着手标注啤酒和烧酒苏打水等绝大部分实际罐装产品的酒精克数。札幌控股株式会社也将在2025年以前开始启动标注工作。

除了公布酒精含量外，各家酒企还将加大无酒精和低酒精产品的开发力度，以满足消费者追求健康生活的心理需求。某大型酒企董事表示“海外市场正在不断扩大”，朝日啤酒3月末将在关东等地推出酒精度为0.5%的啤酒风味饮料。猎户座啤酒公司将从23日开售酒精度为2%的罐装烧酒苏打水饮料。



标注了酒精度数的罐装酒类，5日摄于千叶市

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