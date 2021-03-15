横滨，连续四年成为日本人最想居住的关东城市

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3月8日，运营房地产与住宅信息网站“SUUMO”的Recruit住房公司（东京）发布了最新关东版“心仪居住城市（车站）排行榜”。横滨、惠比寿、吉祥寺连续四年占据前三名。另一方面，受新冠疫情影响，人们对城市近郊的关注度提高，埼玉县崭露头角，该县的川口和所泽地区的排名有所上升。

第四名开始依次是大宫、目黑、品川和新宿。上一年调查中排在第19位的埼玉新都心上升到第15位。同时，辻堂从上一年的第86位大幅升至第50位，筑波、所泽、川口、和光市、流山苍鹰森林等郊外的枢纽车站地区的排名全都上升了10名以上。

针对居家办公人员调查得出的排行榜上，横滨、惠比寿和品川分列前三名。与整体的排行榜相比，代代木上原、青山一丁目、三轩茶屋等地区的排名较高，可以看出东京市中心的人气很高。

此次调查是Recruit公司1月针对东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县和茨城县居民实施的网络调查，共收到7000份有效回答。

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