餐饮业致力于削减塑料制品用量，但担忧有偿提供使用

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日本政府召开内阁会议，敲定了旨在削减塑料垃圾和促进循环利用的决议。大型便利店企业和餐饮连锁企业已经开始致力于削减塑料勺子和吸管的使用量，或以植物材料制品作为替代。但是，由于仍有店家免费发放塑料制品，所以业界十分警惕政府是否会在法案通过后以部级法令等形式，要求有偿提供塑料制品。

在便利店方面，罗森已经从2019年5月开始将店内冲泡冰咖啡的容器从塑料换成了纸质容器。711和全家则分别从2019年8月和2020年3月开始将咖啡杯盖换成了不需要吸管的盖子。

在餐饮店方面，星巴克咖啡日本公司（东京）已将旗下所有店铺的塑料杯子和吸管换成了纸质产品，并于本月17日推出了硅胶材料制作的可以反复使用的个人专属吸管（990日元）。餐饮连锁企业Skylark控股公司已经停止使用塑料吸管，外带用餐勺和餐叉也采用了植物材料。

不过，在便利店收银台处提供给顾客的勺子和吸管仍然是塑料制品。比如，购买咖喱或炒饭便当的顾客常常需要勺子。因此，业界团体日本特许经营连锁协会一直在努力牵制继去年7月开始对塑料袋实施有偿化提供以后的进一步动作，呼吁“政府应该慎重对待”。

新冠疫情蔓延导致来店消费顾客锐减，餐饮连锁企业一直在尝试通过送餐上门和打包外卖的方式寻求出路。有大型餐饮企业担心，在这样的背景下，如果要求有偿提供塑料汤匙等餐具，恐怕送餐服务也会“失去顾客”。



星巴克咖啡日本公司推出的可多次使用硅胶个人专用吸管（星巴克提供）

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