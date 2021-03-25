五国舆论调查 超过70%受访者认为应该“取消或推迟举办”东京奥运会 中韩对日好感度上升

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公益财团法人“新闻通信调查会”3月20日发布了在美法中韩泰五国实施的舆论调查结果。针对在新冠疫情下举办东京奥运及残奥会一事，各国认为“应该取消”或“应该推迟举办”的受访者比例均超过了70%。

其中，认为“应该取消或推迟举办”的泰国受访者占比最高，达95.6%，其次是韩国，占比为94.7%。中国为82.1%，美国和法国分别为74.4%和70.6%。认为“应该举办”的法国受访者占比最高，为25.8%，美国和中国也较高，分别为24.5%和17.9%，而泰国和韩国的比例较低，仅为4.4%和3%。

另一方面，回答对日本抱有好感的受访者比例，以泰国为最高，达89.6%，美国为79.6%，法国为77.8%。中国为39.7%，同比上升了6.2个百分点，韩国为31.3%，同比上升了8.6个百分点。

负责在中国实施调查的人士分析称，新冠疫情爆发之初，日本的援助给中国人留下了很好的印象。负责在韩国实施调查的人士分析认为，安倍晋三首相卸任后，韩国出现了期待日韩关系改善的情绪。回答可以信任日本的中国受访者比例为38.8%，同比上升了13.1个百分点，韩国的该比例为19.7%，同比上升了6.7个百分点。

此项调查始于2015年，每年实施一次。本次调查于去年12月至今年1月期间实施，共计得到五国各约1000人的回答。

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