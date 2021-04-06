疫情平息后想做什么？“国内旅行”和“外出就餐”最受人们期待

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舆论调查机构中央调查社3月实施的新冠疫情相关调查显示，针对疫情平息后想做什么这个问题（多选），选择“国内旅行”的受访者最多，占比为64.4%，其次是“和家人、朋友外出就餐”（62.7%）。可以认为，这样的调查结果反映出人们长期居家抗疫的心理压力。

接下来是“去主题公园、游乐场、动物园”（32.6%）、“上街购物”（32.4%）和“去参加活动或演唱会”（31.6%），也全都是“外出”类的选项。

另外，就新冠疫情是否对生活造成影响这个问题，选择“有影响”（79.4%）的受访者远多于认为“没有影响”（16.5%）的受访者。具体来看（多选），选择“无法外出”（76.0%）和“与亲朋好友的交流变少”（68.6%）的受访者比例大大高于其他选项。

选择“收入和销售额减少”（27.2%）、“精神上无法放松”（18.3%）的受访者比例也较高，另外也有人选择“和家人争吵、拌嘴的情况增多”（4.9%）、“工作单位倒闭、失业、停业”（1.9%）等。

▽对政府应对表现评价较低

针对一年来防控新冠疫情的表现，调查将“非常认可”设为10，“非常不认可”设为0，让受访者按照0到10的11个等级进行评价后统计发现，人们对中央政府表现的平均评价值仅为4.41，对地方政府和医疗机构的评价值分别为5.14和7.46。

该调查于3月5日至14日实施，采用单独面谈方式进行，对象为日本全国20岁以上男女4000名，有效回答率为30.0%。

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