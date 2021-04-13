日本决定将核污处理水排入大海，必将引起渔民的强烈反对

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4月9日，日本政府敲定将东京电力福岛第一核电站含有放射性物质氚的核污水排入大海，并计划最快于13日召开相关阁僚会议，对此作出正式决定。渔业相关人士强烈担忧此举会对周边海域的海产造成“风评被害（因受传言影响而遭受经济损失或名誉损害——译注）”，而日本政府则考虑竭尽全力，采取各种对策，让公众对安全性问题有充分理解。

政府计划将核污水稀释至不会对人体造成影响的程度后缓慢排入大海。但渔业相关人士对“风评被害”深感不安，始终表示“坚决反对”。

福岛第一核电站的反应堆冷却水和地下水不断流入机房，每天都在产生含有放射性物质的核污水。尽管日本政府和东电公司计划采用特殊设备清除污水中的放射性物质后排入大海，但以现阶段的技术，还无法清除污水中的氚。

在核污水排放问题上要想获得渔业相关人士的理解，一大课题是研究如何采取“风评被害”对策和针对海产品销售额减少问题的补偿措施。经济产业大臣梶山弘志在9日上午召开的记者会上表示，“风评被害”自然会产生。政府将采取一切可能的对策措施。

此前的4月7日，首相菅义伟与全国渔业协同工会联合会会长岸宏举行会谈，商讨了核污水处理问题。会谈中，菅义伟解释称，如果继续增加存放核污水的水槽，可能会影响到核电站反应堆的报废作业。他表示，专家委员会认为排入海洋“现实可行”，将依据这个意见来做决定。会后，菅义伟向记者团表示，打算在近日内做出处理办法的决定。



正在推进反应堆报废作业的东京电力福岛第一核电站内，存放着大量核污水水槽，2月14日，福岛县

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