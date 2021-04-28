手表制造商：专注于高端产品，寻求与智能手表的差异化发展

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如今，手表制造商已经鲜明地打出了专注于高端产品的策略。由于现在只需几千日元就能买到“智能手表”这种手表造型、具有多种功能的智能终端，所以大众价格带的手表市场受到极大冲击。西铁城手表和精工手表正在考虑扩充需求稳定的机械表等高价商品，谋求实现与智能手表的差异化发展。

西铁城旗下高端系列“The Citizen”将在8月推出售价在60万至80多万日元之间的手表。该款手表将采用无电子零部件的机械机芯，这也是该公司时隔11年后自主开发的新款机芯。表示时间误差的平均日差在-3秒到+5秒之间，精度极高，总裁佐藤敏彦自信地宣称“这将是一款不逊于任何国际大牌的机械手表”。另外他还表示，机械手表“拥有大批忠实粉丝”，所以市场需求非常坚挺。作为今后的发展战略，公司还将进一步加强价格在50万日元以上的产品开发，扩大粉丝群体。

精工认为，在5万日元以下这样的大众价格带，容易受到智能手表的冲击，公司将发挥品牌影响力，优先考虑走高端产品路线。2017年，该公司旗下高端系列“Grand Seiko（GS）”做为一个独立品牌，不断充实产品阵容，并始终致力于宣传自1960年推出第一代产品以来的品牌历史和工匠技艺，2020年第四季度GS的日本国内销售额实现了同比增长。

卡西欧计算器公司将以主力产品、抗冲击手表“G-SHOCK”系列开拓独立市场。总裁樫尾和宏强调称：“这是我们独一无二的商品，即使市场缩小，我们也有信心持续保持（销量）增长。”自1983年推出到2020年3月，G-SHOCK累计销量已经超过1.2亿只，公司正摩拳擦掌，准备以丰富的产品来赢得市场，价位设定从大众价格到最高超过30万日元，以供不同需求的顾客选择。



西铁城手表公司总裁佐藤敏彦在接受采访，3月10日，东京都西东京市

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