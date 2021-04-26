政府首次公布全国疫苗接种情况：医务人员接种率25%，九县尚无老年人接种

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19日，政府通过首相官邸网站新冠疫情专区主页等渠道，首次公布了各个都道府县“医务人员”和“老年人”的疫苗接种情况。相关信息显示，约有120万名医务人员接种了第1剂疫苗，接种完成率仅占医务人员总数的25%左右。

截至4月16日，共有1198346名医务人员接种了第1剂疫苗。其中718396人完成了两次接种，约占全国医务人员总数（约480万名）的15%。东京都接种了第1剂疫苗的医务人员最多，共117683人，其中63168人完成了两次接种。其次是大阪府（第1剂83193人，第2剂48792人）。

本月12日，日本启动老年人接种工作，截至18日，所有都道府县均处于接种第1剂疫苗的阶段。爱知县接种了疫苗的老年人最多，共1190名，栃木、埼玉、静冈、滋贺、兵库、岛根、佐贺、熊本、大分等九县尚无老年人接种。

鉴于民众高度关注疫苗接种工作，政府决定今后原则上每周一都会公布相关信息。内阁官房负责此项工作的人员表示：“每周公布信息或许会推动接种工作迟缓的都道府县奋起直追。但政府绝无挑起各地竞争之意。”

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