国立癌症研究中心首次针对2008年确诊患者实施大规模调查，10年生存率为59.4%

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4月27日，国立癌症研究中心发布数据显示，2008年确诊的大约23.8万名癌症患者的10年生存率为59.4%。这是首次针对10年生存率展开大规模调查，该中心表示“此次掌握了国内的整体情况。有些癌症经过五年后的生存率出现下降，反映出有必要进行长期观察”。

此项数据是以全国240家医疗机构共计237892名患者为对象，排除非癌症死因的影响后计算出的生存率。从各部位来看，前列腺癌生存率最高，达到了98.7%。然后是乳腺癌87.5%、大肠癌67.2%、胃癌66.0%、肺癌34.5%、肝癌21.8%，等等。难以早期发现的胰腺癌生存率最低，仅为6.5%。

我们通常把确诊后五年不复发作为癌症治愈的判断标准，但此次调查显示，罹患肝癌的人士，即使经过五年，生存率依然会下降。病情恶化的乳腺癌也表现出生存率略微下降的倾向。

该中心曾连同其他机构于去年公布了2004至2007年确诊的癌症患者的10年生存率为58.3%，调查对象是21家专门医疗机构的大约94000名患者。该中心称，由于上一次调查规模小于此次，所以不能单纯地比较认为生存率有所改善。



国立癌症研究中心中央医院（东京中央区）

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