日本下调疫苗接种年龄，“12岁以上”人群可接种辉瑞疫苗

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5月28日，厚生劳动省召开药事与食品卫生审议会专家工作组会议，针对美国制药巨头辉瑞公司生产的新冠疫苗的接种对象年龄，提出将从目前的16岁以上，下调至12岁以上，该方案已获得认可，在经其他审议会讨论后，预计12至15岁人群也将被纳入公费接种对象范围。

另外，就疫苗冷藏保存时间问题，专家工作组会议也认可了从目前的解冻后5天内延长到1个月内的调整方案。厚生劳动省将在近期通知各地延长保存时间。

该省称，辉瑞实施的海外临床试验显示，采用与成年人同样的方法给12至15岁人群接种疫苗后，有效性和安全性方面都没有出现问题。尽管日本尚未开展国内临床试验，但专家工作组会议判断认为“同样适用于日本人”。

此外，已在日本获批上市的新冠疫苗还有美国莫德纳和英国阿斯利康生产的两款疫苗，接种对象均为18岁以上人群。美国已于先前下调了辉瑞疫苗的接种对象年龄，5月已启动面向12岁以上人群的接种工作。



辉瑞公司生产的新冠疫苗

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