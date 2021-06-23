新冠疫情导致贫困，大学向学生发放经期卫生用品

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新冠疫情的持续蔓延，导致许多大学生的打工收入及家人的汇款减少，一些女生还因经济困难而无力购买经期卫生用品。针对这一问题，越来越多的大学发起了向女学生免费发放卫生巾的行动。还有专家呼吁必须帮助这些学生，称如果得不到卫生用品，她们将失去学习及外出的机会，从而被社会孤立。

此事引发人们的关注，源于山梨大学（甲府市）接到的一项咨询，有学生问“能否给我一些卫生巾？”为此，校方决定从4月下旬起的约两周内，向有需要的学生发放经期卫生用品。与此同时，该校还向68名学生实施了问卷调查。结果显示，逾六成受访者表示“打工收入和家里的汇款减少，甚感苦恼”。鉴于经济困难的学生增加，山梨大学还在研究是否继续发放的问题。

历史社会学家田中Hikaru强调说：“虽然有人质疑学生‘既然有钱付手机费，为什么会买不起经期卫生用品？’可是，如果没有智能手机，就会影响到学习和找工作。”同时，田中还指出：“月经问题不易被他人察觉，所以很容易受到忽视。”

筑紫女学园大学（福冈县太宰府市）5月开始向学生免费发放经期卫生用品，由当地赞同这一做法的药店提供相关用品。这一活动大获学生的好评，一周内共有151人前来领取。一名女大学生（21岁）欣慰地说道：“因为新冠疫情，原先每个月8万日元的打工收入都没有了。非常感谢校方的援助。”作为工作人员参与此项活动的大三学生川畑琴子（21岁）说：“我的打工收入只有原先的约三分之一；因为一直待在家里，电费却增加了4倍。以前可以随意购买的经期用品，现在让我感到有点贵了。”

筑紫女学园大学还向贫困生提供食物支援。校方在去年5月向1357名学生进行了有关经期卫生用品等生活必需品的问卷调查。结果显示，有大约15%的受访者表示“少买”或“不买”。

提出发放经期卫生用品建议的筑紫女学园大学副教授大西良（社会福祉学）表示：“大学生容易受到经济不景气的影响。无法买到足够卫生用品的学生，会失去学习和外出的机会，导致他们与社会隔离。我希望能防止这种现象的发生。”



在校内分装经期卫生用品的筑紫女学园大学的学生工作人员（5月18日，福冈县太宰府市）

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