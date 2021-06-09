东京奥运会1万名志愿者退出，组委会表示“不会影响大会运营工作”

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东京奥运及残奥会组织委员会秘书长武藤敏郎6月2日在东京接受采访时表示，此前已经落实的8万名志愿者中，有大约1万人已经选择退出。虽然没有询问退出理由，但可以认为，背景原因是对感染新冠病毒的不安和进入新财年以后的环境变化。

武藤认为，由于已经决定不接待海外普通观众，相关业务随之减少，所以即使1万人退出，也“不会对大赛运营工作造成明显影响”。奥组委前主席森喜朗2月因歧视女性言论引发风波后，辞退者达到1000人，之后的几个月里出现激增。

武藤同时表示，预计奥运会召开期间，日常出入比赛场馆和运动员村的奥组委成员、有关工作人员、志愿者、媒体记者等国内相关人员约达19万人，残奥会召开期间约达11万人。截至现阶段的统计，除运动员外，预计届时还将有78000名相关人员从海外来到日本。

关于是否会对已接种新冠疫苗的人员放宽限制，武藤给出了否定的答案，称“依据是否接种了疫苗来区别对待的话，可能会造成不平等的问题”。



东京奥运及残奥会组织委员会秘书长武藤敏郎在记者会上（5月26日，东京都中央区，记者团代表摄影）

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