日本将上调75岁以上老年人的医疗费负担比例

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关于调整“后期老年人”，即75岁以上老年人医疗费的《医疗制度改革相关法》，6月4日在参议院全体大会上经执政党等党派多数赞成获得表决通过，含养老金在内的年收入达200 万日元以上的单身人士，医疗费的窗口负担比例将从10%上调至20%。此项改革的目的在于压减在职人员的负担和公共资金支出，保障各代人之间的公平性，但也有人担心可能会导致老年人“讳钱”忌医。

该法将在2022年10月至2023年3月期间正式施行，具体时间将以政令形式确定。

目前，75岁以上老年人的窗口负担比例原则上为10%。其中，收入相当于在职人员的老人（单身人士年收383万日元以上）负担比例为30%，人数仅占整体的7%。

该法规定，现在负担比例为10%的老人中，年收200万日元以上的单身人士，以及夫妻双方均年满75岁，合计年收达320万日元以上的人，需按20%的比例负担医疗费。大约370万人（占整体的21%）的负担将增大。

每人年均负担大约为117000日元，增加34000日元左右。不过，政府在施行后三年内将采取减压措施，把负担增加部分控制在月均最多不超过3000日元。

按照“后期老年人”医疗制度，扣除患者窗口负担部分后的医疗费用中，大约40%由在职人员负担，大约50%由公共资金覆盖。老年人的保险费大约为10%。

制度修改后，在职人员负担和公共资金支出在2022年度全年有望分别压减720亿日元和980亿日元。

在野党对此表示反对，认为可能造成老年人“讳钱”忌医。审议该法案的参议院厚生劳动委员会通过了附带决议，要求政府采取措施，避免老年人因节制看病而导致病情重症化。



参议院全体会议通过了《医疗制度改革相关法》（6月4日下午，国会内）



《医疗制度改革相关法》在参议院全体会议上获得通过后，厚生劳动大臣田村宪久鞠躬致意（6月4日下午，国会内）

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