大熊猫香香迎来四岁生日，马上要当姐姐了？

Newsfrom Japan

6月12日，上野动物园（东京都台东区）雌性大熊猫香香迎来四岁生日。她的妈妈真真（15岁）出现妊娠征兆，如果诞下熊猫宝宝，那么香香就要当“小姐姐”了。

由于新冠疫情持续蔓延，动物园从去年底闭馆，直到今年4月才以提前预约制恢复开放。为防控疫情，无法举办庆祝活动，园方在主页上传了回顾香香成长过程的视频以表庆祝。

神奈川县秦野市某公司职员山口阳子（51岁）未能预约到当日的门票，感到非常遗憾，但她“仍然想要感受现场的氛围”，于是一大早就赶到了动物园。她说：“如果香香有了弟弟或者妹妹，那真是一件大喜事。不过，香香很可能要送回中国了，我的心情比较复杂。”

据园方公布的信息，截至6月5日，香香的体重为91.2千克。最初的计划是在出生两年后送还中国，但中日双方相关部门商量后，决定将送还时间推迟一年半。后来，由于新冠疫情的影响，送还时间又再次推迟到了今年12月之前。



劲头十足地“阔步”园中的香香，6月7日于东京都台东区上野动物园（公益财团法人东京动物园协会提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]