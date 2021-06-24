儿茶素可对唾液内的新冠病毒产生灭活效果

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6月15日，京都府立医科大学发布消息称，试验发现，绿茶等食品中含有的儿茶素降低了试管内人类唾液中新冠病毒的传染力，具有一定的灭活效果。

不过研究人员表示，仅靠喝茶，人体基本上是无法吸收儿茶素的，所以不能期待产生全身效果，但有望抑制口腔内的病毒传染力。

上述研究由该大学研究生院的松田修教授等专家与伊藤园中央研究所联合展开，他们已于本月在两本欧洲科学杂志上刊登了研究成果。

他们发布的信息显示，在试管内放入健康人的唾液和新冠病毒后，再加入茶水，大约10秒之后确认到产生了灭活效果。据说，病毒入侵人体时会通过刺突蛋白与细胞结合，儿茶素可以抢先与刺突蛋白结合，进而起到防止病毒入侵的效果。

松田教授说：“将茶水含在口中10秒左右然后喝下，可能会降低飞沫传染概率，进而减少聚集性感染风险。”

此次研究并未验证是否对变种新冠病毒有效。研究小组将对轻症新冠患者实施临床试验，力争最快于年内公布结果。



收获茶叶的景象，4月30日，鹿儿岛县南九州市

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