印度毒株惹的祸？咖喱店因谣传而受害

Newsfrom Japan

新冠病毒的印度型变异毒株具有极强的传染力。“印度毒株”的说法在日本国内不胫而走，印度餐馆等相关商家受谣传之苦，生意大受影响。一家遇到顾客歧视性询问的咖喱店老板说：“店里的印度员工和变种病毒毫无关系，我对这种不公正待遇感到痛心。”

按照过去的惯例，通常会使用首次发现变种病毒的国家名来称呼变种病毒，对此，世界卫生组织（WHO）在5月末宣布将采用希腊字母来命名。此举的目的在于消除针对相关国家的歧视，日本政府也明确表示将采用相同做法。官房长官加藤胜信在6月1日的记者会上称：“今后将采用‘α变异毒株’‘δ变异毒株’等字母来表示，依次改用新的称呼。”

进入5月以后，在福冈县内开设有5家门店的印度餐馆“MINA”，顾客骤减。5月初，印度国内单日新增感染人数超过40万，印度型变异毒株也在日本国内不断传播。该店老板尼泊尔人盖勒唐卡（50）无可奈何地表示：“虽然说不清原因，但销售额减少了三四成。或许有对外国人的歧视情绪……。”

“厨师是印度人吗？”——自5月的长假结束以来，在石川县等地区开有6家门店的印度咖喱特色店“SHARMA”，就经常遇到顾客这样的询问。该店老板大友吉朗（42岁）委屈地说：“甚至有人问‘印度人也来吃吗？’，流言给我们造成了很大损失。厨师们都有一年多没有回过印度了，跟变种病毒毫无关系。”



印度咖喱特色店“SHARMA”的厨师，2019年6月5日，金泽市（SHARMA提供）

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