敌视疫苗的背景原因何在？

Newsfrom Japan

日本的企业和大学等单位从6月21日开始正式启动了新冠疫苗接种工作。在接种工作逐步推开的同时，社交媒体上煽动民众抗议接种、散布谣言的动向也越来越显著。有分析称，这些发帖人除了抱有对疫苗的不安和警惕外，还觉得自己的担忧之情不被理解，因而产生了一种“被孤立感”，为此，专家希望接种疫苗的人和不愿接种的人都应该互相尊重彼此的选择和判断。

社交媒体上宣扬疫苗危险性的帖子里，夹杂着一些谣言，比如“接种疫苗会导致基因变异”“辉瑞公司承认接种疫苗会导致不孕不育”等，甚至还有“打了疫苗会被5G电波操控”“身体会发生磁化”等无稽之谈。

虽然多数网友对这些说法嗤之以鼻，但风险沟通问题专家，关西大学教授（安全心理学）土田昭司表达了自己的忧虑，他说，如果简单地认定疫苗反对派就是奇葩，给他们打上标签，划清界限，那就有可能导致事态进一步恶化。他还警告称，如果让这些人觉得社会不会体谅他们的不安，只有异教团体和阴谋论者才会倾听他们的声音，那么就会陷入到一种非常危险的状态之中。

实际上，在那些宣扬疫苗危险性的人的帖子里，往往可以看出他们对自己被周围孤立而发出的哀叹。一名自称是两个孩子母亲的网友在推特上发帖质疑疫苗，吐露心声说，“即使向家人和朋友倾诉针对疫苗的不安，也得不到他们的理解”“以前一直很珍视的朋友，也都快要断绝往来了”。一个集体抗议地方政府给儿童接种疫苗的社交媒体群组的参加者们纷纷发帖表示，“能和群友产生共情、团结起来，就可以得到救赎”“群友都设身处地倾听我的想法”，等等。

土田教授强调：“从法律上看，人们有义务努力去接种疫苗，也允许不接种。整个社会必须体谅那些不愿接种者的想法。”他同时表示：“强迫他人接种和妨碍他人接种，在‘风险沟通’的失败这层意义上来说都是一样的。重要的是倾听反对意见，对话沟通，依据科学事实展开讨论。”



反对者们高举标语牌游行示威，抗议政府的防控疫情对策，6月19日于东京都渋谷区

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