人口普查数据出炉，日本人口为1.2622亿人，居全球第11位

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6月25日，总务省公布了2020年人口普查估算值数据，截至2020年10月1日，含在日外国人在内的日本总人口为126226568人。2015年实施的上一次普查显示，日本人口自1920年开始实施普查以来首次出现减少，而此次较上一次进一步减少868177人（0.7%），再次出现负增长。

人口减少率略低于上一次调查的0.8%。原因在于外国人有所增多，以及许多日本侨民受到新冠疫情影响短期回国。

按照联合国的推算，上一次调查时人口排名全球第10位的日本已被墨西哥超过，现在位列全球第11位。自有可比数据的1950年以来，日本的排名最高曾达到全球第5位，此次是首次跌出前10名。

此次普查显示，38个道府县的人口减少，9个都府县的人口增加。东京、埼玉、千叶、神奈川所属的东京圈人口增加80万人，达到3693万人，约占总人口的30%，凸显出东京单极化集中趋势进一步加剧的现实情况。

从各个都道府县来看，东京都人口最多，为14064696人，其次是神奈川和大阪，分别为9240411人和8842523人。前8名的都道府县人口占到全国总人口的50%以上。鸟取县人口最少，仅为553847人。

人口增加率方面，东京都最高（4.1%，高于上次普查），然后依次是冲绳、神奈川、埼玉、千叶、爱知、福冈、滋贺和大阪。减少率方面，秋田最高（6.2%），33个道府县的减少幅度有所扩大。

从市町村来看，1416个地方自治体（占总数的82.4%）人口减少，减少幅度超过5%的市町村占比高达50.9%。

由于单身家庭增多，所以全国家庭数量增长了4.2%，达到55719562户。户均人数仅为2.27人，创下历史新低。

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