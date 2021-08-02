因强化安全措施，核能发电成本超过光伏

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经济产业省在7月12日召开的专家会议上公布了2030年各类发电能源的发电成本估算数据。由于安全措施费用增大，核能发电成本超过了光伏和液化天然气。过去，成本最低一直被视为是核电的一大优势，但此次出炉的数据颠覆了这种观点。

估算数据显示，核电成本在每千瓦时11.5日元以上。2015年公布的上一次估算数据为10.3日元以上，此前人们一直认为核能发电成本最低。由于太阳能板制造费用降低，所以工业用光伏发电成本在每千瓦时8到11.5日元之间，液化天然气（LNG）火力发电的成本在每千瓦时10.5到14.5日元之间。

针对核电，除了确保安全的工程建设外，考虑到东京电力福岛第一核电站事故的善后工作，此次将报废反应堆和赔偿损失等发生事故时的预估费用从上一次估算的9.1万亿日元上调到了15.7万亿日元。

可再生能源方面，政府定位为今后重头戏的海上风力发电，其成本从上一次估算的每千瓦时30.3到34.7日元下降到了26至26.5日元之间。

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