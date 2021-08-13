日本医学会允许自愿且无偿的子宫移植

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由医学领域的相关学会组成的日本医学会研讨委员会14日公布的一份报告称，为了无子宫女性的怀孕生育，将允许在临床研究中进行子宫移植。庆应大学等机构正在推进该项研究，此项决定向着实际应用迈出了重要的一步。

子宫移植的对象，是先天性子宫缺失，即患有“MRKH综合征”的女性。据推测，日本国内每4500名女性中就有一人患有此病，她们当中一部分人迫切希望能够怀孕生产。但也有意见指出，子宫移植或存在伦理方面的问题，因为它不是维持生命所必要的器官。

该报告虽然对子宫捐赠者等的负担表示了担忧，但因考虑到有患者希望通过子宫移植实现怀孕，所以批准了移植手术的实施。子宫移植仅限于小范围内，且子宫捐赠者估计为患者的母亲或其他女性亲属。

作为子宫移植的前提条件，捐赠者需自愿且无偿提供子宫，并充分了解摘除及移植子宫的危险性等。由日本产科妇人科学会和日本移植学会设立的委员会将对实施子宫移植的机构进行研究体制方面的监督检查。

有意见指出，虽然《脏器移植法》不包含子宫移植，但如果可以移植脑死者的子宫，那么有关捐赠者的医学问题便可得到解决，因而建议更改法律，让脑死亡者的子宫移植成为可能。

围绕子宫移植问题，2014年，一名在瑞典接受子宫移植的女性在世界上首次成功诞下婴儿。在日本，庆应大学的研究团队2018年向日本产科妇人科学会和日本移植学会提交了临床研究方案。由于需要讨论的问题复杂多样，两个学会无法达成一致意见。因此，日本医学会2019年成立了研讨委员会，产科、移植医疗、生命伦理等领域的专家们共同进行了反复的讨论。

除庆应大学之外，日本红十字会爱知医疗中心名古屋第二医院（位于名古屋市）也计划开展子宫移植的临床研究。



庆应义塾大学附属医院（2020年3月，东京都新宿区）

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