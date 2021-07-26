美媒：东京奥运会走向彻底失败，“款待之心”变成对外国人的警戒

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【时事社华盛顿电】美国《华盛顿邮报》（电子版）17日刊登了一篇专栏文章，评论本周开幕的东京奥运会“看起来正在走向彻底失败”。文章写道，申奥理念中的“款待”精神已经退步，取而代之的是对外国人的警戒。

该文评论称，对于日本来说，东京奥运会是一次绝好的机会，展示自己堪与中国抗衡的亚洲盟主地位，并向世界宣示自己已从长达30年的经济停滞中实现了复苏。然而，针对国际奥委会（IOC）和日本政府在新冠疫情下强行举办奥运会的蛮横态度，日本民众反对情绪高涨，“热情逐渐变成不满、漠不关心，最终化为了敌意”。

同时，文章还指出，与象征战败后复兴的1964年东京奥运会不同，不能指望本届奥运会展现日本的国家自豪感并产生经济效果。每当看到与周边隔绝的比赛场馆，以及给纳税人造成沉重负担的巨额账单，“东京居民总会自问自答为什么自己要买单、到底要为谁付出这个牺牲”。

另外，该文还介绍称，东京都内的酒店将电梯分成了日本人专用和外国人专用。文章分析认为，本应向世界表示欢迎的“款待之心”已经变成了“狭隘、内向的对外国人的警戒心理”。

东京申奥团队在国际奥委会全会上做陈述发言（2013年9月，布宜诺斯艾利斯，AFP/时事社）

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