过往欺凌言论遭炮轰，东京奥运会作曲负责人辞职

Newsfrom Japan

7月19日，东京奥运会和残奥会组织委员会宣布，负责奥运会开幕式（23日）作曲的音乐人小山田圭吾辞职。小山田在过往的杂志采访中曾坦白自己欺负过有残疾的同班同学，为此受到诸多批评。组委会接受了其辞呈，并表明将不使用他为开幕式创作的时长约四分钟的乐曲。小山田原计划还将参与8月24日残奥会开幕式的作曲工作，目前也已全部取消。

小山田在推特上写道：“我深刻认识到自己接受（作曲）委托这件事在各方面都有欠考虑，对此深感抱歉”。

14日，奥组委公布了开闭幕式的构思以及包括小山田在内的仪式制作团队。然而，之后小山田过往的言辞很快就在社交网络等处引发了争议。小山田于16日发表了道歉声明，组委会也表示不会改变对他的任用，但批评之声并未因此而平息。组委会接受了小山田的辞呈，回应称“随着开幕式的临近，我们曾表示希望他能继续从事筹备工作，但这是一个错误的决定”。



小山田圭吾宣布辞去东京奥运开幕式作曲负责人职务（dpa/时事社）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]