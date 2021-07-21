为防止运动员“亲密接触”？奥运村“纸板床”引热议

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【时事社伦敦】近日，东京奥运会和残奥会的运动员村中置备的瓦楞纸制“纸板床”引发热议。有人猜测，日本国内新冠病毒感染持续扩大，莫非这是为了避免密切接触才故意（将床板）做得不结实？为此还出现了亲自证实床板强度的运动员。

7月17日，美国男子田径选手保罗·切里莫在自己的推特上发文称：“东京奥运会运动员村的床是纸板做的，目的是防止运动员之间的亲密接触。 ”由此，包括《纽约邮报》和《每日邮报》在内的媒体开始纷纷报道说，这是一张只能支撑1人体重的“反性爱床”。

与此同时，爱尔兰体操队男选手里斯·麦克莱纳汉在推特上发布了在床上反复跳跃的视频，并称“激烈摇晃就会散架的说法是谎言，（为了防止“亲密接触”）是假新闻。”国际委员会的官方推特转发了麦克莱纳汉的推文并表示“谢谢你打破了这个传言”。

纸板床是由奥运会官方赞助商airweave提供的。据说它们能够当作纸类回收与再利用，目的是为了彰显可持续性环保理念。



向媒体公开的东京奥运会和残奥会运动员村公寓房间与“纸板床”（6月20日，东京都中央区）



向媒体公开的东京奥运会和残奥会运动员村公寓房间里的“纸板床”（6月20日，东京都中央区）

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