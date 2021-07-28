俄总理视察日俄争议岛屿，提议创设零关税特区

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【时事社莫斯科电】俄罗斯总理米舒斯京26日视察了南千岛群岛（日本称北方四岛）的伊土鲁朴岛（日本称择捉岛）。俄总理上一次造访南千岛群岛是在2019年8月，当时，时任总理的梅德韦杰夫视察了伊土鲁朴岛。这是去年7月俄国明确禁止领土割让的修订版宪法生效后的首次访问，同时，也是菅义伟就任首相后首次出现的情况。此举再次宣示了俄罗斯对该群岛的实际控制，日本政府对此提出了抗议。

根据国际文传电讯社消息，米舒斯京在伊土鲁朴岛上讲话称，自己已经建议在包含南千岛群岛在内的千岛群岛上创设零关税特区，并且还在研究其他免税措施。尽管米舒斯京声称这“对于欧美和日本投资者来说是一项好政策”，但目前尚不清楚具体内容是否能让日本接受。如果引入免税和减税政策，促使第三方国家进一步投资南千岛群岛，那么日本想解决领土问题可能会变得难上加难。

7月23日，俄总统普京在俄罗斯联邦安全会议上表示，正在就一项俄日共同开发南千岛群岛的提案展开磋商，该提案“史无前例、具有完全的独创性”。9月，俄罗斯下议院（国家杜马）将举行选举，普京此举似乎意在向国内展示积极致力于开发南千岛群岛的姿态。米舒斯京此行视察了岛上的医院和水产加工厂。

2016年12月，普京与日本前首相安倍晋三举行会谈，一致同意就共同开发南千岛群岛启动磋商工作。尽管双方希望在海产养殖和旅游等五个项目上实现商业化开发，但始终没有解决如何构建一种不破坏各自法律立场的“特别制度”这一问题，导致磋商工作陷入停滞状态。目前实际控制南千岛群岛的俄罗斯坚持主张应在本国法律制度下进行开发。



7月26日，俄总理米舒斯京（左）视察南千岛群岛的伊土鲁朴岛（俄罗斯政府提供）



7月26日，俄总理米舒斯京（左二）视察伊土鲁朴岛上的水产加工厂（俄罗斯政府提供）

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