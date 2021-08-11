皇位继承顺位“不可动摇”，优先研究两个确保皇族人数的方案

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7月26日，日本政府在首相官邸召开了第10次专家会议（日本私立学校振兴与共济事业团理事长清家笃担任主席），继续讨论稳定继承皇位的方式，并梳理归纳了讨论要点。会议纪录明确指出，悠仁顺利继承皇位的流程“不可动摇”，并提出将优先研究两种确保皇族人数的方案，一是女性皇族婚后继续保留皇籍，二是允许皇族收养子女，以便让旧宫家父系男子恢复皇籍。

《皇室典范》规定“拥有天皇血统的父系男子方可继承皇位”，目前有资格继承皇位的只有秋筱宫、悠仁和常陆宫三人。按照目前的规定，女性皇族婚后必须脱离皇籍，所以如何应对皇族人数不断减少的问题已经迫在眉睫。

会议着重指出，在皇位继承问题上，“历史和传统意义重大”。鉴于目前尚存有资格继承皇位者，因而“继承规则的重大调整必须慎之又慎”。关于悠仁之后的下一代继承者问题，会议表示“恐怕应留待将来具体判断”，暂未进行讨论。

另一方面，围绕确保皇族人数的问题，会议强调“确保多个年龄段的男女皇族辅佐悠仁具有重要意义”，决定今后将以前述两个方案为重点，推进调查研究工作。如果仍然难以确保皇族人数，还会另行研究通过制定相关法律，直接将旧宫家父系男子定义为皇族的方案。

会后，清家笃主席向记者团说明称“一旦调查研究工作告一段落，将再次召开会议”。



研究皇位稳定继承方式的专家会议（7月26日下午于首相官邸）

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