“绳文遗迹群”入选世界遗产名录

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7月27日，联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会决定，将“北海道及北东北绳文遗迹群”（分布在北海道、青森、岩手和秋田各县）列入世界文化遗产名录。它是由三内丸山遗迹（青森市，以日本最大规模的绳文村落遗迹而闻名）等17处遗迹共同组成的。

前一天26日，“奄美大岛、德之岛、冲绳县北部及西表岛”（分布在鹿儿岛和冲绳两县）也成功入选了世界自然遗产名录，日本的世界遗产总数达到了25项。本次入选的绳文遗迹群成为日本拥有的第20项世界文化遗产，前一项是2019年入选的“百舌鸟・古市古墓群”（大阪府）。

除了三内丸山遗迹外，17处遗迹还包括属于大规模村落遗迹的御所野遗迹（岩手县一户町）、出土了眼部像戴着眼镜的遮光器土偶的龟冈石器时代遗迹（青森县Tsugaru市）等。另外，还有分布着四块环状巨石的伊势堂岱遗迹（秋田县北秋田市）、属于群葬墓地的Kiusu周堤墓群（北海道千岁市）等有关祭祀和礼仪的遗迹。



三内丸山遗迹内得到复原的大型立柱建筑，7月25日，青森市



青森县Tsugaru市的龟冈石器时代遗迹出土的遮光器土偶。作为国家级重要文化遗产收藏于东京国立博物馆（出处：国立博物馆收藏品综合检索系统）



北海道及北东北绳文遗迹群的Kiusu周堤墓群，5月17日，北海道千岁市

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