东京疫情扩散超预期，“奥运导致意识松懈”？

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东京都新增新冠病毒感染人数连日创新高，7月31日单日确诊首次超过4000人。由于死亡人数和重症患者人数低于1月 “第三波”疫情时创下的峰值，所以东京都知事小池百合子和都政府官员纷纷以“目前状况与此前性质不同”，来安抚东京民众。然而，紧急状态宣言已发布两周时间，疫情却仍在持续蔓延，这种状况难免让人产生危机感，甚至有人指出“东京奥运会导致了防控意识的松懈”。

就在单日新增了2848名感染者的27日，东京都福利保健局局长吉村宪彦破天荒地呼吁各家媒体谨言慎行，“希望大家不要恶意煽动不安情绪”。他提到接种疫苗后老年人重症患者已经减少，而且还在扩充病床数量，“现阶段的情况与第三波疫情存在本质区别”。而与此同时，他也流露出些许沉重的神情，称“尽管之前已经预判本周新增人数会比较多，但还是没想到竟然超过了2500人”。

次日，当被记者们问到如何看待前述局长发言时，小池回答称“现在的问题不能光看阳性人数。我认为他主要是想宣传说明有无疫苗的差异”。不过，在传染力极强的印度变种病毒不断扩散的背景下，今后接种疫苗的进度尚不得而知。在东京城区内，还能看到许多餐饮店仍在提供酒类，也有人在街上吃喝，而这些原本是被政府禁止的。

另外，还有人担心正在进行中的奥运会带来的不良影响。一名官员指出，在人员扎堆现象并未大幅减少的情况下“举办奥运会，给人造成了一种和呼吁减少外出自相矛盾的印象”。他头疼地表示“现在即使加强防控措施，也只会激起民众反感”。

在这样一种无计可施的氛围中，小池从26日起已连续三天在公布新增感染人数之前就下班离开了政府办公楼。28日，她对记者们抛下一句“务请大家避免非必要非紧急的外出”之后便离开了办公大楼。



东京都知事小池百合子下班前接受记者团采访，28日下午，东京都厅

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