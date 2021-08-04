对奥运会漠不关心的群体遭到“奥运骚扰”？

Newsfrom Japan

东京奥运会各项赛事接连展开，运动员们激战正酣。许多民众表现出与开幕之前截然不同的热切关注，但那些不关心奥运和体育的人们也发出了冷言冷语。推特上甚至出现了“#奥林匹克骚扰（Olympic harassment）”“#奥运骚扰（Olyhara）”之类的话题标签。

“关于奥运的消息烦死了”“在工作单位遭到非国民待遇”——7月23日奥运开幕式前后，推特上开始出现了这样的贴子。与其说是积极反对举办奥运会，更应该认为这些人大多是单纯对奥运会不感兴趣。

撰稿人古谷经衡就是对那种“当然应该狂热”的风潮抱有危机感的一人。他原本就对体育不太感冒，对唯独体育受到特别对待一事抱有疑问。

他强调，“无论是世界杯还是万圣节，都有一些人想保持距离。尤其是本届奥运会，本来反对派就很多，而且应该决不是少数派”，并表示“我会坚持发声，把感动强加于人是一件很奇怪的事情”。

研究同步压力问题的同志社大学教授太田肇（专攻组织论）分析称：“日本人的特点是赞成或反对二选一，容易走极端。在一边倒的情况下，很难让人提出异议。新冠疫情导致人们心情抑郁或许也是一个背景原因。”他指出，分清公共空间和朋友圈非常重要，如果两者界限模糊，比如在工作单位，“你为什么不看奥运”这种论调，就很容易产生同步压力。



推特上使用了“#奥运骚扰”话题标签的帖子，7月28日（图像已做局部处理）



设置在“梦之大桥”上的圣火台周围人流如织，7月26日，东京都江东区

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