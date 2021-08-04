苏炳添，亚洲人时隔89年重返奥运男子100米决赛

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中国运动员苏炳添创造了亚洲短跑界的全新历史。他在男子100米半决赛中以出色的起跑开局，然后以惊人的加速大幅领先其他选手，再乘着0.9米每秒的顺风，跑出了9秒83的佳绩，并将自己保持的亚洲纪录缩短了0.08秒。冲过终点后，他紧握双拳，欣喜若狂，数次向天怒吼。

1932年的洛杉矶奥运会期间，被称作“黎明特快列车”的吉冈隆德夺得男子100米第六名，此次是亚洲人时隔89年重返奥运男子100米决赛。苏炳添以半决赛第一名的成绩挺进决赛，引发了轰动。尽管决赛时未能发挥自己擅长的前半程技术优势，无缘领奖台，但仍以追平吉冈的9秒98拿到了第六名，自豪地身披国旗进行庆祝。

2018年，苏炳添以9秒92的成绩夺得了亚运会男子100米冠军。之后，为了多一些时间陪伴妻儿，他曾考虑过退役，但最终还是决定参加东京奥运会。31岁的他斗志昂扬，驰骋于梦想的舞台，给全世界留下了深刻印象——亚洲人也可以冲击世界最快纪录。



中国选手苏炳添（右）在男子100米决赛中飞驰，8月1日，国立竞技场

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