东京新冠疫情“呈现前所未有的规模”，恐将“继续扩散”

Newsfrom Japan

负责为防控新冠疫情提供建议的日本厚生劳动省一个专家顾问小组4日汇总意见认为，东京的疫情正以前所未有的规模蔓延，严重程度已经超过年末年初。考虑到控制夜晚人员聚集的效果有限等因素，该小组发出警告称，目前首都圈的疫情不可避免还将继续扩散。

按照国立传染病研究所的推算，首都圈新增感染者中，感染印度德尔塔毒株的人员比例在4日已经达到89%。该所的另一项分析推测，德尔塔毒株已经从印度和尼泊尔输入日本，并以首都圈为中心扩散到了全国各地，毒株输入时间可能是加强印度入境管制措施之前的4月中旬。

该专家顾问小组指出，全国多个地区的新增感染人数正在迅速增加，并认为重症患者人数也呈现增长趋势，呼吁必须研究进一步减少人际接触机会的措施，以遏制疫情的快速蔓延。

截至8月3日的一周内，东京确诊的新增感染人数从上一周的每10万人88.63人升至167.82人，大阪从36.33人升至68.90人，几乎翻了一倍。位于首都圈的埼玉（86.22人）、千叶（80.41人）、神奈川（102.79人）三县、冲绳（179.15人）和全国平均（58.54人）均比上一周多出一倍以上。



专家顾问小组组长、国立传染病研究所所长脇田隆字召开记者会，4日下午，东京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]