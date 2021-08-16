对德尔塔毒株无计可施，出现“大规模停业”论调

Newsfrom Japan

在新冠疫情持续蔓延的背景下，本月末到期的紧急状态宣言能否解除这个问题已经变得扑朔迷离。日本政府试图按计划结束“紧急状态”的想法开始走向破灭，相关地方政府纷纷要求推出诸如规定大型商业设施停业等限制人员聚集的强力措施。在德尔塔毒株肆虐的当下，疫情看不到出现拐点的征兆，政府内部充斥着一种无计可施的气氛。

经济再生担当大臣西村康稔在10日的记者会上表达了危机感，称“疫情正在以前所未有的规模持续蔓延”，考虑到四五十岁和年轻群体的重症患者不断增多，他强调“可能出现本来可以挽救的生命得不到救助的情况”。

发布了紧急状态宣言的6个都府县的疫情正在快速蔓延。东京都疫情监测会议预测，到8月中旬，东京都单日新增感染人数将会超过1万人，政府相关人士表示“可能无法按期解除宣言”。内阁官房的资料显示，8月9日全国重症患者为1230人，猛增至7月中旬的大约三倍。

首相菅义伟一直向身边人士吹风称“全国40%的民众接种第一剂疫苗后，感染人数将会减少”。但即便是接种率超过40%的现在，仍然没有看到疫情收敛的迹象。政府内部越来越多人开始认为，目前要实现多数国民拥有抗体后就能阻断疫情蔓延的“群体免疫”比较困难。

依据疫苗接种进度，日本政府计划在发布或解除紧急状态宣言，将判断指标的重心从单日新增感染人数，转移到重症患者人数和病床使用率上。虽然有人认为应将新冠肺炎在《传染病法》中的定位修改为与季节性流感相同的5类传染病，但鉴于变种病毒凶猛程度远超预期，传染病专家告诫人们不要太过乐观，称“首先应该认真应对目前的第五波疫情”。

另一方面，处于紧急状态宣言中的各都府县的知事们纷纷发声，指出以限制餐饮店经营为主要内容的防控对策效果有限。大阪府知事吉村洋文9日在与西村康稔的视频会议上质疑称“难道按老路子就行了吗”，神奈川县知事黑岩祐治提议限制飞机和电车的乘客人数。千叶县知事熊谷俊人在会后向记者们表示，有必要研究整个首都圈的大型设施全部停业的问题。

在10日的记者会上，西村康稔谈及加强防控对策的问题时，仅表示说“各地的想法存在差异。中央政府将切实推进协调工作，妥善加以应对”。



首相菅义伟（中）步入首相官邸，10日上午，东京永田町

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