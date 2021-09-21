推进零排放，航空业积极采用植物性替代燃料

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全球掀起的推进碳中和浪潮，日本政府也提出了2050年实现温室效应气体净零排放的目标。为此，航空业已经开始正式着手削减二氧化碳（CO2）排放量。飞机在空中排放航空煤油产生的尾气，被诟病为“飞行羞耻”，日本各家航空公司将加快运用由植物性原料制成、可减少CO2排放量的“可持续航空燃料（SAF）”。

“若不向生态型交通工具转型，就无法求得生存”——全日空（ANA）控股公司的执行董事宫田千夏子直言不讳地表露了危机感。和其他交通工具相比，航空业的CO2排放量较多，仅靠更换具有良好燃油经济性的飞机材料无法完全解决问题。于是，航空业正试图采用以眼虫藻或植物性废弃食用油等为原料的植物性燃料替代航空燃油。这些燃料的原料在生长过程中会通过光合作用吸收CO2，可以抵消燃烧产生的碳排放，最终实现实质性的减排。

日本航空计划2050年实现航运事业的CO2净零排放。其中，45%的排放量将通过利用SAF加以削减。ANA也积极表示将尽快加大使用力度。

在先行一步的欧洲地区，芬兰能源企业耐斯特石油公司等企业已经实现了SAF的商用化。全球已有超过35万航班使用了SAF。日本国内航空巨头从2018年才刚刚开始试验性运用，飞行航班数屈指可数。

日本国土交通省推算，2030年时大约需要250万到560万千升SAF。生物技术初创企业Euglena在今年6月实现了以眼虫藻为原料的SAF的实用化，预定从2025年开始每年量产25万千升。该公司总经理出云充信心十足地表示：“我们准备一举加快生产工作，勾勒出不存在‘飞行羞耻’的社会发展路径。”

日挥控股公司等企业计划从2025年开始每年供应3万千升源于废弃食用油的SAF。日本企业正试图后来居上，展开反攻。



Euglena制造的使用SAF飞行的小型商务喷气机“Honda Jet”，6月29日，东京都大田区

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