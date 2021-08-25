东京都疫情达到“灾害级别”，或有大量政府未掌握的患者

Newsfrom Japan

8月20日，东京都召开了新冠疫情监控会议。专家表示目前疫情已达到“灾害级别”，警告称“如果形势继续失控，医疗系统将会崩溃”，鉴于检测进度迟缓，阳性率不断上升，专家认为，可能存在有大量未在政府掌握之中的感染者。

截至8月18日，7天平均新增感染人数达到了4630.6人，已连续三周创新高。在治重症患者人数为275人，已经占用了70%的专用病床。居家疗养人数为22226人，一周增加了大约3000人，五名30到79岁的患者死亡。

PCR检测等的阳性率达到24.0%，较一周前上升了1.5个百分点。东京虽然一直宣称拥有单日检测97000份样本的能力，但实际仅仅停留在13000多份的水平。东京都医师会副会长猪口正孝表示“那些需要检测的人员恐怕并未及时处理，可能存在大量尚未掌握的感染者”，呼吁加强检测工作。

国立国际医疗研究中心的大曲贵夫认为，医疗系统已经处于严重瘫痪状态，强调“将会出现本可挽救的生命却得不到救治”的情况。尽管二三十岁的年轻人依然是主要的感染群体，但19岁以下的青少年和65岁以上的老年群体的感染人数也在快速增长，成为一个令人担忧的因素。

目前，外出者的数量尚未控制在可以减少感染人数的程度，东京都知事小池百合子再次恳请民众减少外出，称“即使迫不得已需要外出，也请将出门频率、人数和时间减少一半”。



东京都知事小池百合子、国立国际医疗研究中心大曲贵夫、东京都医师会副会长猪口正孝在东京都监控会议后举行记者会，20日下午，都厅

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]