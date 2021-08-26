各家铁路公司改造站台，帮助残障人士独立乘车

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即使轮椅出行，也可以在不借助车站工作人员帮助的情况下独立乘坐电车，随时在中途车站下车——为了满足残障人士这种理所当然的需求，各家铁路公司正在积极行动，努力缩小车门与站台之间的高度差和间隙，以方便轮椅出行的残障人士独立上下车。国土交通省通过设定车门与站台高度差和间隙的参考标准值来加快改造建设，其中的一个原因也是为在东京举办残奥会做准备，精确到厘米单位的调整将有助于残障人士更加自由地出行。

要帮助轮椅人士独立上下电车，需要将站台乘车口附近垫高成斜坡，与车辆地板高度相接，然后在站台与车门之间安装橡胶垫以缩小间隙。冲绳都市单轨电车和大阪地铁已经先行采用了这种设计方式。

为了推广这种方式，国土交通省于2018年对23名轮椅人士实施了上下车试验。最终确定在列车与站台不发生接触的前提下，“高差3厘米、间隙7厘米”（混凝土铺设轨道、直线式站台）的设计可以保证大约90%的轮椅人士顺利上下车，于是将此设为参考标准值。

此后，各家铁路公司纷纷加紧采取改造行动。截至2020年10月，全国1290个轨道和站台条件相同的车站中，已经有623个车站至少有一个乘车口达到了前述参考标准。今年6月，东海道新干线东京站也采用了这种设计。残障人士团体“DPI日本会议”秘书长佐藤聪对此表示非常欢迎，称“现在就不用车站工作人员亲手帮忙了，而且还可以随时改变出行路线”。

信息服务也变得更加完善。交通生态出行财团6月在发布车站无障碍信息的专门网站“快乐出行网”上增补了站台与车门高度差、间隙等信息。只要输入出发地和目的地，就可以查到相关车站达到无障碍上下车标准的乘车口，这项服务覆盖了全国所有车站。

JR东日本公司从2020年夏季开始，用醒目的粉色涂料涂刷了达到无障碍标准的乘车口地面和站台屏蔽门。国土交通省积极推动其他铁路公司开展行动，截至目前，东京地铁和东急电铁也采用了这一方式。该省负责人表示：“希望通过此举，让健全人也能分清便于轮椅人士上下车的位置，主动让出通道。”



轮椅人士在缩小了站台与车门高度差的乘车口独立上车，2018年6月，大阪市大正区（大阪地铁提供）



JR新桥站的乘车口进行了改造，轮椅人士无需他人帮助也可独立上下车，8月19日，东京都港区

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