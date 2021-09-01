日本政府要求减少使用一次性牙刷等12种塑料制品

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为了保障明年顺利施行旨在减少塑料垃圾，促进循环利用的新法规，日本环境省和经济产业省23日公布了制度细则。细则规定，便利店、超市、酒店、干洗店等场所有义务减少一次性勺子、牙刷、衣架等12种塑料产品的使用量，改为有偿提供或采用由替代性材料制成的产品。

一次性塑料制品全年用量超过5吨的零售店和餐饮店等有义务减少用量。在制定削减目标的基础上需采取具体措施，比如，建立积分奖励机制，每次向顾客询问是否需要一次性用品，顾客放弃使用时，可向其赠予积分。如果措施不到位，政府将下达整改命令或进行督导，若仍不服从，将被处以罚款。

随着新法规的施行，市区町村各级政府都将创设一套机制，将文具和衣架等塑料制品与食品托盘和糕点袋等容器包装一同作为资源垃圾加以回收；还将制定相关标准，避免垃圾中混入智能手机等小型电子设备和存在起火风险的锂电池等物品。

环境省和经济产业省宣布称，新法规将于明年4月1日正式施行。



环境省（左）与经济产业省，东京都千代田区

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