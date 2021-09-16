日本半数国民，完成两剂疫苗接种

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9月13日，日本政府发布消息称，第二剂新冠疫苗接种率已达到50.9%。这意味着从2月启动面向医务人员的接种工作以来，大约7个月时间内已有超过半数国民完成了接种。

目前日本政府计划在10月到11月尽快给所有申请者完成第二剂疫苗的接种，此后将以完成接种为前提条件，逐步放宽行动限制。官房长官加藤胜信在13日的记者会上评论称“总体而言进展顺利”，并表示今后将继续推进接种工作。

根据首相官邸公布的信息，截至13日日本全国累计接种次数约为1.44亿剂次。约有6400万人完成两剂疫苗接种，约有7900万人至少接种了一剂疫苗，相当于全国总人口的63.0%。88.0%的65岁以上老人完成了两剂疫苗接种。

从各个都道府县第二剂疫苗接种率来看，山口县接种率最高（55.60%）。其次是和歌山县（53.77%）、熊本县（52.5%）。最低的三个县分别是冲绳县（38.58%）、枥木县（39.77%）和埼玉县（40.21%）。

根据英国牛津大学研究人员的数据网站“Our World in Data”的统计，截至11日，完成必要疫苗接种的人员比例，美国为53.02%，英国为64.50%。日本的接种率与美国相当。



药剂师们正在设于东京巨蛋体育馆的接种站点进行接种准备，8月16日，东京都文京区

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