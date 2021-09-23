联合国报告点名日本等国，称87%的农业扶持政策有害

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【时事社伦敦电】联合国粮农组织（FAO）等三个联合国机构9月14日联合发布报告称，全世界每年金额高达5400亿美元（约合60万亿日元）的农业扶持政策中，导致扭曲价格或破坏环境的“有害”政策占比高达87%。报告认为，照此下去，就无法实现可持续的粮食供给，要求各国从根本上做出政策调整。

此次发布报告旨在为本月23日召开的联合国粮食系统峰会提供讨论原案。日本被点名为扶持政策较多的国家，今后似乎面临艰难却必要的改进。

报告指出的有害扶持政策主要是指进口关税、出口补贴和促进特定农产品生产的补贴。报告解释称，如果通过进出口环节的“边境措施”制造出国内外价格差，就会导致“粮食贸易、生产和消费发生扭曲”，如果筛选特定品类进行扶持，将会导致生产过剩或大量使用农药等问题，“将对环境造成负面影响”。

报告推算，每年上述的补贴金额达到4700亿美元。除了日本外，韩国、捷克、冰岛和挪威也被列为农业扶持政策较多国家。



位于美国纽约的联合国总部（AFP/时事社）

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