76%受访者“存在”性别“偏见”

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日本内阁府首次对基于性别的无意识偏见（unconscious-bias）实施调查的结果显示，76.3%的受访者表示“存在”性别偏见，凸显出无论男女，在家庭和职场中“女主内”“男主外”的固有观念都已经深入人心。

调查询问了关于性别角色和偏见的36项问题。认为“女性具有女性特有的感受性”的受访者，无论男女，占比均居首位（男性51.6%，女性47.7%），其次是“男性应该工作养家”（男性50.3%，女性47.1%）。

另一方面，也有一些项目反映出了男女的意识差异，比如“约会和吃饭费用应由男性负担”（男性37.3%，女性22.1%）、“男性不应该在别人面前流泪”（男性31.0%，女性18.9%）、“男性平时加班和假日出勤都是应该的”（男性20.2%，女性10.3%）。

从不同场景来看，位居前列的有“育儿期间的女性不应该负责重要工作”（男性31.8%，女性30.7%）、“男性更适合担任组织领导”（男性25.7%，女性22.4%）等选项。

此项调查实施于8月13日至18日，对象为注册登记的20至69岁男女跟踪调查人员，共计获得10330份回答。

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