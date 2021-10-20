为从事长期月球和火星探测活动，日本政府将支援太空粮食生产

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农林水产省计划建立一个在严酷的太空环境下也可稳定生产供应粮食的系统，为将来长期在太空从事月球和火星探测活动做好准备。2021年度将向从事相关研究开发工作的大学和企业联合体提供3.1亿日元的援助。此举的另一个目的，是希望将太空领域诞生的技术转用于解决地球面临的粮食短缺等问题。

这是日本内阁府主导的“加速太空开发利用战略项目”的一部分。六个联合体已经完成申请，具体支援对象在6日的审查会上最后决定。

据分析，到2040年，太空的商业市场规模将从2018年的大约40万亿日元增长至100万亿日元。有关部门判断，如果太空探测进展顺利，未来有可能在太空中以年为单位生活，必须实现粮食的就地供给。在世界各国加快研发太空技术的形势下，日本希望通过该项目的实施，掌握粮食领域的主动权。

此次项目的课题，是如何持续确保四人或更多人在太空生活所需的几乎全部营养，这就必须在有限的空间极大地提高粮食生产的效率，农林水产省要求开发出可以最大程度发挥生产能力的种植技术和先进的资源循环型供应系统。

为了长期在太空生活，建立可以通过食物维持和提高生活质量的系统具有重要意义。农林水产省相关负责人表示：“期待产生可以应用于实现可持续发展目标（SDGs）等全球性课题的效果，而不只是停留在单纯的研究层面。”



在月面基地从事农业活动的示意图（宇宙航空研究开发机构提供）

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