自民党众议院选举承诺：以“新资本主义”缩小贫富差距

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日本自民党在即将到来的大选中的选举承诺草案于10月7日出炉。依据首相岸田文雄提出的建设“新时代共创内阁”思路，草案中明确写入了“与广大民众共同开创新时代”的口号。虽然其中还多处可见岸田在党首选举时提出的缩小贫富差距的“新资本主义”和“数字田园都市国家构想”等政策，但“高市（自民党政调会长高市早苗——译注）色彩” 也在部分内容上得到反映。

在疫情防控措施方面，鉴于民众对前政权“太过乐观”的抨击，草案提出了“时刻做好最坏打算的危机管理”，表示“将努力做出基于科学知识、具有说服力的情况说明”，具体到防控措施，称将在11月较早时候为所有申请者完成疫苗接种，并促进口服治疗药物在年内得到普及。与此同时，还提出了积极运用疫苗接种证明和免费PCR检测等手段，力争实现经济重启的方针。

另外，草案中还明确提出了针对非正式劳动者、女性、育儿家庭和学生的经济帮扶政策；并且还将通过修订法律，为政府赋予更大的权限，以控制疫情中的人员流动和维持医疗提供体系。

在经济政策方面，草案明确写入了首相倡议的“通过新资本主义重新构建坚实的中产阶层”主张。除了提高劳动分配率外，还列举了积极给予企业税制支持，以及制定《经济安全保障推进法（暂定名）》等行动。

关于跨太平洋伙伴关系协定（TPP），草案表示“欢迎台湾申请加入”。另外还提到了将扩充海上保安厅人员编制，加强其与自卫队的合作，以应对中国施行《海警法》后的形势变化。而针对东京电力福岛第一核电站事故后限制进口日本食品的国家，将加强开展工作，力争说服它们解除限制。

负责梳理汇总选举承诺的政调会长高市早苗的政策主张，在草案中得到比较突出的反映，比如提到了大胆的危机管理投资、欢迎台湾加入TPP、推进核融合开发等内容。关于修宪问题，草案表示“将制定符合时代要求的宪法”。对于财政重建问题，草案中未有提及。



岸田文雄首相，10月6日，首相官邸

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