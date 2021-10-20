原油价格暴涨，家庭和企业面临煎熬

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受原油价格暴涨影响，汽油和重油等燃料价格大幅上涨，可能对家庭开支和企业业绩造成冲击。10月11日，日本普通汽油全国平均价格为每升162日元，已升至七年来的高位。如果原油价格长期维持高位运行，可能会造成电力和塑料制品等广泛消费资料和服务价格上涨。

家庭开支还受到食用油涨价等非能源因素的挤压。SMBC日兴证券首席汇率与外币债券战略分析师野地慎指出，“家庭实际购买力下降，消费衰退风险正在升高”，市场担忧原油价格对经济景气造成负面影响的情绪正变得愈发强烈。

某快递巨头相关人士表示“运输燃料费已经越来越高”，产业界也在日益提高警惕。尽管许多企业积极通过削减其他成本来抵消影响，试图维持服务价格，度过当前的难关，但这些努力都存在局限性。由于用作船舶燃料的重油等能源价格也在上涨，海运行业同样充满了不安气氛，某大型海运企业认为“业绩将受到负面影响”。

在各国克服新冠疫情影响，经济走向复苏的背景下，预计原油和液化天然气（LNG）等能源需求将会提高。东京外汇市场上，日元持续贬值，已经达到1美元兑113日元的水平，依赖进口的燃料价格上涨压力不断增大。

鉴于上述原因，经济学家推测能源价格的上涨，明年春季到夏季将会波及到电力和民用燃气费用，预计一般家庭开支和企业经营将面临一段时间的煎熬。

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