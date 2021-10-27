接种疫苗享受优惠，旅游和运输行业挖掘市场需求
Newsfrom Japan财经
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
随着新冠疫苗接种工作的推进，旅游行业相继推出了各种针对已接种人员的优惠活动。比如推出仅限接种者参加的旅游路线、派发住宿券、安排专列等。各家企业都在精心设计可供客人安心旅行的方案，积极挖掘市场需求，力争摆脱疫情影响，实现复苏。
Club Tourism（东京）公司将于本月下旬推出一款仅限出发14天前已接种疫苗人员参加的旅游产品。相关负责人表示，紧急状态宣言和防止蔓延等重点措施已经全面解除，借着这股东风，公司已经收到大量远期预约订单。8月下旬发布紧急状态宣言时，公司仅有26款旅游产品，而目前由于好评如潮，所以已经扩充到了64款。
日本旅行（东京）公司推出了一项优惠活动，将为已接种人员派发可在住宿设施使用的3000日元住宿券。蒙特利酒店集团（大阪市）相关负责人表示“希望客人能够住得安心、舒适”，推出了优惠住宿套餐，住客可按日常价格延时入住最长至28小时，或升级房型。该负责人称，此前不太理想的预订情况正在好转。
铁路和航空业也在积极寻求拓展市场。JR东日本铁路公司将于明年为已接种疫苗人员和PCR检测阴性人员开行专用新干线。全日空（ANA）控股公司和日本航空在特惠旅行商品的基础上，又于本月推出了机场商店购物折扣活动。中型航空公司亚洲天网航空（Solaseed Air，宫崎市）也将通过抽奖方式赠送里程。
不过，各家企业仍然担心疫情出现反弹。去年秋季，日本政府为刺激需求而推出的旅游扶持事业“Go To Travel”，因感染人数持续增多而不得不在去年末终止。全日空专务董事井上慎一指出，“必须做好应对第六波疫情的准备，决不可掉以轻心”。各家公司纷纷严阵以待，打算采取周全的防控措施。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]