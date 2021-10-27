接种疫苗享受优惠，旅游和运输行业挖掘市场需求

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随着新冠疫苗接种工作的推进，旅游行业相继推出了各种针对已接种人员的优惠活动。比如推出仅限接种者参加的旅游路线、派发住宿券、安排专列等。各家企业都在精心设计可供客人安心旅行的方案，积极挖掘市场需求，力争摆脱疫情影响，实现复苏。

Club Tourism（东京）公司将于本月下旬推出一款仅限出发14天前已接种疫苗人员参加的旅游产品。相关负责人表示，紧急状态宣言和防止蔓延等重点措施已经全面解除，借着这股东风，公司已经收到大量远期预约订单。8月下旬发布紧急状态宣言时，公司仅有26款旅游产品，而目前由于好评如潮，所以已经扩充到了64款。

日本旅行（东京）公司推出了一项优惠活动，将为已接种人员派发可在住宿设施使用的3000日元住宿券。蒙特利酒店集团（大阪市）相关负责人表示“希望客人能够住得安心、舒适”，推出了优惠住宿套餐，住客可按日常价格延时入住最长至28小时，或升级房型。该负责人称，此前不太理想的预订情况正在好转。

铁路和航空业也在积极寻求拓展市场。JR东日本铁路公司将于明年为已接种疫苗人员和PCR检测阴性人员开行专用新干线。全日空（ANA）控股公司和日本航空在特惠旅行商品的基础上，又于本月推出了机场商店购物折扣活动。中型航空公司亚洲天网航空（Solaseed Air，宫崎市）也将通过抽奖方式赠送里程。

不过，各家企业仍然担心疫情出现反弹。去年秋季，日本政府为刺激需求而推出的旅游扶持事业“Go To Travel”，因感染人数持续增多而不得不在去年末终止。全日空专务董事井上慎一指出，“必须做好应对第六波疫情的准备，决不可掉以轻心”。各家公司纷纷严阵以待，打算采取周全的防控措施。



10月1日全面解除紧急状态宣言和防止蔓延等重点措施的羽田机场第二航站楼，东京都大田区

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