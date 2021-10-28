新资本主义会召开首次会议，计划重新扩大中等收入群体

Newsfrom Japan

10月26日，日本政府召开了新资本主义会（首相岸田文雄担任主席）的首次会议，着手研究了通过本届政府提出的“经济增长与收入分配的良性循环”这一主打政策，重新扩大中等收入群体的具体措施。如果执政党在众议院选举中获胜，那么最晚将在明年春季汇总形成全新的经济社会发展计划。要加强分配，必须扩大经济总量，如何推进经济增长战略将是关键，这也是日本长年以来的课题。

首相岸田在会议上指示称“针对最迫切需要解决的课题，希望最快能在11月上旬整理形成紧急建议”。除了实现数字化和零碳社会外，紧急建议中还将提及通过巩固供应链来强化经济安全保障等内容。政府力争在众议院选举后尽快制定经济政策，以反映这些内容。

日本政府追求的目标是形成一种循环——通过强化企业竞争力产生的利润拉动中等收入群体的工资上涨，激活消费，进而推动新的经济增长。首相在会议上重申了设立“公共价格评估研究委员会”的想法，旨在推动护士、护理师和保育师等一线工作人员的收入增加。另外，他还表示将创设旨在激发地方活力的“数字田园都市国家构想实现会”，以及整体推进数字化和规制改革的“数字临时行政调查会”。



岸田文雄首相（左一）在新资本主义实现会议上发言。左二是经济再生担当大臣山际大志郎，26日上午，首相官邸



岸田文雄首相在新资本主义实现会的会议上发言，26日上午，首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]